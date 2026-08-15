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Tafsir: Taha 20:95
Taha
95
20:95
قال فما خطبك يا سامري ٩٥
قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَـٰسَـٰمِرِىُّ ٩٥
قَالَ
فَمَا
خَطۡبُكَ
يَٰسَٰمِرِيُّ
٩٥
(Sesudah itu Nabi Musa hadapkan kemarahannya kepada Samiri lalu) bertanya: "Apa pula halmu, wahai Samiri?"
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Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ فَمَا خَطۡبُكَ﴾ شَأْنك الدَّاعِي إلَى مَا صنعت ﴿یَـٰسَـٰمِرِیُّ ٩٥﴾