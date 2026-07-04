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Taha
78
20:78
فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم ٧٨
فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِۦ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ٧٨
فَأَتۡبَعَهُمۡ
فِرۡعَوۡنُ
بِجُنُودِهِۦ
فَغَشِيَهُم
مِّنَ
ٱلۡيَمِّ
مَا
غَشِيَهُمۡ
٧٨
Maka Firaun pun mengejar mereka bersama-sama dengan tenteranya, lalu ia dan orang-orangnya diliputi oleh air laut yang menenggelamkan mereka semuanya dengan cara yang sedahsyat-dahsyatnya.
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[
فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ
] كاتێك كه موسا -
صلی الله علیه وسلم
- بهنی ئیسرائیلی لهگهڵ خۆیدا برد فیرعهونیش به سهربازهكانیهوه شوێنیان كهوت [
فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (٧٨)
] پێیان گهیشتن به دهریاكه ئهوهی كه چیرۆكهكهیت بیست، فیرعهون و سهربازهكانى له دوایانهوه بوون و دهریاكهیش له پێشیانهوه بوو، كه موسى -
صلی الله علیه وسلم
- به فهرمانى خواى گهوره گۆچانهكهى دا به دهریاكهدا دوانزه رێگاى وشكیان بۆ كرایهوه لهناو دهریاكهو ئاوهكه وهكو شاخ راوهستاو رزگاریان بوو، فیرعهون و سهربازهكانى دوایان كهوتن و چوونه ناو دهریاكه ئاوهكه به فهرمانى خواى گهوره گهیشتهوه بهیهك و نوقم بوون و لهناوچوون.