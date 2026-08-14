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Tafsir: Taha 20:47
Taha
47
20:47
فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسراييل ولا تعذبهم قد جيناك باية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ٤٧
فَأْتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَـٰكَ بِـَٔايَةٍۢ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَٱلسَّلَـٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰٓ ٤٧
فَأۡتِيَاهُ
فَقُولَآ
إِنَّا
رَسُولَا
رَبِّكَ
فَأَرۡسِلۡ
مَعَنَا
بَنِيٓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
وَلَا
تُعَذِّبۡهُمۡۖ
قَدۡ
جِئۡنَٰكَ
بِـَٔايَةٖ
مِّن
رَّبِّكَۖ
وَٱلسَّلَٰمُ
عَلَىٰ
مَنِ
ٱتَّبَعَ
ٱلۡهُدَىٰٓ
٤٧
"Oleh itu, pergilah kamu berdua kepadanya, kemudian katakanlah: "Bahawa sesungguhnya kami ini Rasul-rasul dari Tuhanmu, maka bebaskanlah kaum Bani lsrail mengikut kami, dan janganlah engkau menyeksakan mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu membawa satu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu! Dan selamat sejahtera itu adalah untuk orang-orang yang menurut petunjuk ugama Allah.
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[
فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ
] بڕۆن بۆ لای فیرعهون و پێى بڵێن: ئێمه نێردراوی پهروهردگارتین و تۆ بهنی ئیسرائیلمان لهگهڵدا بنێرهو واز له چهوساندنهوهیان بێنهو سزایان مهده، كه بهردهوام سزای ئهدان و كوڕهكانی ئهكوشت و كچهكانی بۆ خزمهتكاری بهكارهێناوهو باری قورسی خستبووه سهرشانیان [
قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ
] پێی بڵێن: به دڵنیایی ئێمه موعجیزهیهكمان له لایهن پهروهردگارهوه بۆ هێناویت كه گۆچانهكهو دهستی بوو [
وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى (٤٧)
] وه سڵاوی خوای گهوره لهسهر كهسێك بێ كه شوێن هیدایهتی خوای گهوره ئهكهوێت.