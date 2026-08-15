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Tafsir: Taha 20:128
Taha
128
20:128
افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذالك لايات لاولي النهى ١٢٨
أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِى مَسَـٰكِنِهِمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّأُو۟لِى ٱلنُّهَىٰ ١٢٨
أَفَلَمۡ
يَهۡدِ
لَهُمۡ
كَمۡ
أَهۡلَكۡنَا
قَبۡلَهُم
مِّنَ
ٱلۡقُرُونِ
يَمۡشُونَ
فِي
مَسَٰكِنِهِمۡۚ
إِنَّ
فِي
ذَٰلِكَ
لَأٓيَٰتٖ
لِّأُوْلِي
ٱلنُّهَىٰ
١٢٨
Adakah tersembunyi serta belum jelas lagi kepada mereka: berapa banyak Kami telah binasakan dari kamu-kaum yang terdahulu daripada mereka, sedang mereka sekarang berulang-alik melalui tempat-tempat tinggal kaum-kaum itu? Sesungguhnya pada yang demikian ada tanda-tanda (untuk mengambil iktibar) bagi orang-orang yang berakal fikiran.
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Tafseer Jalalayn
﴿أَفَلَمۡ یَهۡدِ﴾ يَتَبَيَّن ﴿لَهُمۡ﴾ لِكُفَّارِ مَكَّة ﴿كَمۡ﴾ خَبَرِيَّة مَفْعُول ﴿أَهۡلَكۡنَا﴾ أَيْ كَثِيرًا إهْلَاكنَا ﴿قَبۡلَهُم مِّنَ ٱلۡقُرُونِ﴾ أَيْ الْأُمَم الْمَاضِيَة بِتَكْذِيبِ الرُّسُل ﴿یَمۡشُونَ﴾ حَال مِنْ ضَمِير لَهُمْ ﴿فِی مَسَـٰكِنِهِمۡۚ﴾ فِي سَفَرهمْ إلَى الشَّام وَغَيْرهَا فَيَعْتَبِرُوا وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَخْذ إهْلَاك مِنْ فِعْله الْخَالِي عَنْ حَرْف مَصْدَرِيّ لِرِعَايَةِ الْمَعْنَى لَا مَانِع مِنْهُ ﴿إِنَّ فِی ذَ ٰلِكَ لَـَٔایَـٰتࣲ﴾ لَعِبَرًا ﴿لِّأُو۟لِی ٱلنُّهَىٰ ١٢٨﴾ لِذَوِي الْعُقُول