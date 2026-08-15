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Tafsir: Taha 20:110
Taha
110
20:110
يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ١١٠
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلْمًۭا ١١٠
يَعۡلَمُ
مَا
بَيۡنَ
أَيۡدِيهِمۡ
وَمَا
خَلۡفَهُمۡ
وَلَا
يُحِيطُونَ
بِهِۦ
عِلۡمٗا
١١٠
Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka (dari hal-hal dunia), dan apa yang di belakang mereka (dari perkara akhirat); sedang mereka tidak mengetahuinya secara meliputi.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ أَیۡدِیهِمۡ﴾ مِنْ أُمُور الْآخِرَة ﴿وَمَا خَلۡفَهُمۡ﴾ مِنْ أُمُور الدُّنْيَا ﴿وَلَا یُحِیطُونَ بِهِۦ عِلۡمࣰا ١١٠﴾ لَا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ