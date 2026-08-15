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Tafsir: Taha 20:101
Taha
101
20:101
خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا ١٠١
خَـٰلِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ حِمْلًۭا ١٠١
خَٰلِدِينَ
فِيهِۖ
وَسَآءَ
لَهُمۡ
يَوۡمَ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
حِمۡلٗا
١٠١
Mereka kekal di dalam (azab) dosa itu; dan amatlah buruknya tanggungan itu bagi mereka pada hari kiamat,
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Rebar Kurdish Tafsir
[
خَالِدِينَ فِيهِ
] به نهمری لهناو ئهو سزایهو ئاگری دۆزهخ ئهمێننهوه [
وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا (١٠١)
] وه له ڕۆژی قیامهتیشدا تاوانهكانیان خراپترین بارێكه كه ههڵیانگرتبێ.