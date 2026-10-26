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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Saad Ayah 7
Saad
7
38:7
ما سمعنا بهاذا في الملة الاخرة ان هاذا الا اختلاق ٧
مَا سَمِعْنَا بِهَـٰذَا فِى ٱلْمِلَّةِ ٱلْـَٔاخِرَةِ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا ٱخْتِلَـٰقٌ ٧
مَا
ﱽ
سَمِعۡنَا
ﱾ
بِهَٰذَا
ﱿ
فِي
ﲀ
ٱلۡمِلَّةِ
ﲁ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲂ
إِنۡ
ﲃ
هَٰذَآ
ﲄ
إِلَّا
ﲅ
ٱخۡتِلَٰقٌ
ﲆ
٧
ﲇ
" Kami tidak pernah mendengar tentang (soal mengesakan Tuhan) itu dalam ugama yang terakhir; perkara ini tidak lain hanyalah rekaan dan dusta semata-mata".
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