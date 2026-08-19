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Tafsir: Saad 38:48
Saad
48
38:48
واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار ٤٨
وَٱذْكُرْ إِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّۭ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ٤٨
وَٱذۡكُرۡ
إِسۡمَٰعِيلَ
وَٱلۡيَسَعَ
وَذَا
ٱلۡكِفۡلِۖ
وَكُلّٞ
مِّنَ
ٱلۡأَخۡيَارِ
٤٨
Dan (ingatkanlah peristiwa) Nabi lsmail, dan Nabi Alyasak, serta Nabi Zulkifli; dan mereka masing-masing adalah dari orang-orang yang sebaik-baiknya.
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العربية
Al-Sa'di
О Мухаммад! Помяни добрым словом пророков Исмаила, Альясу и Зуль-Кифла. Все они заслуживают самых лучших слов и самой славной похвалы, потому что были лучшими представителями человеческого рода. Аллах почтил их благородным нравом, наделил похвальными качествами, научил совершать праведные дела и одарил самыми изысканными чертами.