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Tafsir: Saad 38:48
Saad
48
38:48
واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار ٤٨
وَٱذْكُرْ إِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّۭ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ٤٨
وَٱذۡكُرۡ
إِسۡمَٰعِيلَ
وَٱلۡيَسَعَ
وَذَا
ٱلۡكِفۡلِۖ
وَكُلّٞ
مِّنَ
ٱلۡأَخۡيَارِ
٤٨
Dan (ingatkanlah peristiwa) Nabi lsmail, dan Nabi Alyasak, serta Nabi Zulkifli; dan mereka masing-masing adalah dari orang-orang yang sebaik-baiknya.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ
] وه یادی ئیسماعیل و (یهسهع) بكهوه، كه وتراوه: (خضر) بووه، یاخود هاوڕێی (ئیلیاس) بووه [
وَذَا الْكِفْلِ
] وه یادی (ذا الكفل)یش بكه كه پیاوێكی چاك بووه له بهنی ئیسرائیل، وه وتراوه: پێغهمبهر بووه [
وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ (٤٨)
] ئهمانه ههموویان له پیاوچاكان بوونه.