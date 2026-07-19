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Saad
47
38:47
وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار ٤٧
وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ٤٧
وَإِنَّهُمۡ
عِندَنَا
لَمِنَ
ٱلۡمُصۡطَفَيۡنَ
ٱلۡأَخۡيَارِ
٤٧
Dan sesungguhnya mereka di sisi Kami adalah dari orang-orang pilihan yang sebaik-baiknya.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ (٤٧)
] وه ئهمان لهلای ئێمه لهو كهسانه بوونه كه لهناو چاكهكاراندا ههڵمانبژاردوون و چاكهكار بوونه.