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Saad
45
38:45
واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار ٤٥
وَٱذْكُرْ عِبَـٰدَنَآ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ أُو۟لِى ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَـٰرِ ٤٥
وَٱذۡكُرۡ
عِبَٰدَنَآ
إِبۡرَٰهِيمَ
وَإِسۡحَٰقَ
وَيَعۡقُوبَ
أُوْلِي
ٱلۡأَيۡدِي
وَٱلۡأَبۡصَٰرِ
٤٥
Dan (ingatkanlah peristiwa) hamba-hamba Kami: Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak serta Nabi Yaakub, yang mempunyai kekuatan (melaksanakan taat setianya) dan pandangan yang mendalam (memahami ugamanya).
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العربية
السعدي Al-Sa'di
يقول تعالى:
{ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا }
الذين أخلصوا لنا العبادة ذكرا حسنا،
{ إِبْرَاهِيمَ }
الخليل
{ و }
ابنه
{ إِسْحَاقَ وَ }
ابن ابنه
{ يَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي }
أي: القوة على عبادة اللّه تعالى
{ وَالْأَبْصَارَ }
أي: البصيرة في دين اللّه. فوصفهم بالعلم النافع، والعمل الصالح الكثير.