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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Saad Ayah 4
Saad
4
38:4
وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هاذا ساحر كذاب ٤
وَعَجِبُوٓا۟ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌۭ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ ٱلْكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا سَـٰحِرٌۭ كَذَّابٌ ٤
وَعَجِبُوٓاْ
ﱙ
أَن
ﱚ
جَآءَهُم
ﱛ
مُّنذِرٞ
ﱜ
مِّنۡهُمۡۖ
ﱝﱞ
وَقَالَ
ﱟ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﱠ
هَٰذَا
ﱡ
سَٰحِرٞ
ﱢ
كَذَّابٌ
ﱣ
٤
ﱤ
Dan mereka (yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad itu) merasa hairan, bahawa mereka didatangi oleh seorang Rasul pemberi amaran, dari kalangan mereka sendiri. Dan mereka yang kafir itu berkata: "Orang ini adalah seorang ahli sihir, lagi pendusta.
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