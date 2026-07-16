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Saad
32
38:32
فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ٣٢
فَقَالَ إِنِّىٓ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّى حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ٣٢
فَقَالَ
إِنِّيٓ
أَحۡبَبۡتُ
حُبَّ
ٱلۡخَيۡرِ
عَن
ذِكۡرِ
رَبِّي
حَتَّىٰ
تَوَارَتۡ
بِٱلۡحِجَابِ
٣٢
(Kerana lekanya dengan pertunjukan itu) maka Nabi Sulaiman berkata: " Sesungguhnya aku telah mengutamakan kesukaanku kepada (kuda pembawa) kebaikan lebih daripada mengingati (ibadatku kepada) Tuhanku, sehingga (matahari) melindungi dirinya dengan tirai malam".
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[
فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي
] ئهم ئهسپانه كه له پێشێوه ئهڕۆیشتن زۆر خۆشى دهویستن، وتی: سهرقاڵیان كردم له زیكری خوا، وتراوه: له نوێژی عهصر [
حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (٣٢)
] تا خۆرهكه ئاوابوو خۆر دیار نهما، یاخود تا ئهسپهكان دیار نهمان و دووركهوتنهوه ههر ئهم تهماشای دهكردن.