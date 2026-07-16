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Saad
30
38:30
ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد انه اواب ٣٠
وَوَهَبْنَا لِدَاوُۥدَ سُلَيْمَـٰنَ ۚ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ٣٠
وَوَهَبۡنَا
لِدَاوُۥدَ
سُلَيۡمَٰنَۚ
نِعۡمَ
ٱلۡعَبۡدُ
إِنَّهُۥٓ
أَوَّابٌ
٣٠
Dan Kami telah kurniakan kepada Nabi Daud (seorang anak bernama) Sulaiman ia adalah sebaik-baik hamba (yang kuat beribadat), lagi sentiasa rujuk kembali (bertaubat).
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العربية
السعدي Al-Sa'di
لما أثنى تعالى على داود، وذكر ما جرى له ومنه،
أثنى على ابنه سليمان عليهما السلام فقال:
{ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ }
أي: أنعمنا به عليه، وأقررنا به عينه.
{ نِعْمَ الْعَبْدُ }
سليمان عليه السلام، فإنه اتصف بما يوجب المدح، وهو
{ إِنَّهُ أَوَّابٌ }
أي: رجَّاع إلى اللّه في جميع أحواله، بالتأله والإنابة، والمحبة والذكر والدعاء والتضرع، والاجتهاد في مرضاة اللّه، وتقديمها على كل شيء.