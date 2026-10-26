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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Saad Ayah 3
Saad
3
38:3
كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص ٣
كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍۢ فَنَادَوا۟ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍۢ ٣
كَمۡ
ﱎ
أَهۡلَكۡنَا
ﱏ
مِن
ﱐ
قَبۡلِهِم
ﱑ
مِّن
ﱒ
قَرۡنٖ
ﱓ
فَنَادَواْ
ﱔ
وَّلَاتَ
ﱕ
حِينَ
ﱖ
مَنَاصٖ
ﱗ
٣
ﱘ
(Tidakkah mereka menyedari) berapa banyak umat-umat (yang ingkar) yang terdahulu dari mereka, Kami binasakan? Lalu mereka meminta pertolongan, padahal saat itu bukanlah saat meminta pertolongan melepaskan diri dari azab.
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