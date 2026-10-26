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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Saad Ayah 13
Saad
13
38:13
وثمود وقوم لوط واصحاب الايكة اولايك الاحزاب ١٣
وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍۢ وَأَصْحَـٰبُ لْـَٔيْكَةِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلْأَحْزَابُ ١٣
وَثَمُودُ
ﲾ
وَقَوۡمُ
ﲿ
لُوطٖ
ﳀ
وَأَصۡحَٰبُ
ﳁ
لۡـَٔيۡكَةِۚ
ﳂﳃ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳄ
ٱلۡأَحۡزَابُ
ﳅ
١٣
ﳆ
Dan juga Thamud (kaum Nabi Soleh), dan kaum Nabi Lut, serta penduduk Aikah; merekalah kumpulan-kumpulan (yang menentang kebenaran).
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