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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Saad Ayah 12
Saad
12
38:12
كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد ١٢
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍۢ وَعَادٌۭ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ١٢
كَذَّبَتۡ
ﲵ
قَبۡلَهُمۡ
ﲶ
قَوۡمُ
ﲷ
نُوحٖ
ﲸ
وَعَادٞ
ﲹ
وَفِرۡعَوۡنُ
ﲺ
ذُو
ﲻ
ٱلۡأَوۡتَادِ
ﲼ
١٢
ﲽ
Sebelum mereka itu, kaum Nabi Nuh, dan Aad (kaum Nabi Hud), serta Firaun yang mempunyai kerajaan yang kuat, telah juga mendustakan Rasul masing-masing.
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