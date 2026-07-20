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Saba'
7
34:7
وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبيكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد ٧
وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍۢ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِى خَلْقٍۢ جَدِيدٍ ٧
وَقَالَ
ٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ
هَلۡ
نَدُلُّكُمۡ
عَلَىٰ
رَجُلٖ
يُنَبِّئُكُمۡ
إِذَا
مُزِّقۡتُمۡ
كُلَّ
مُمَزَّقٍ
إِنَّكُمۡ
لَفِي
خَلۡقٖ
جَدِيدٍ
٧
Dan orang-orang yang kafir pula berkata (sesama sendiri secara mengejek-ejek): "Mahukah, kami tunjukkan kepada kamu seorang lelaki yang memberitakan kepada kamu: ` (Bahawa apabila kamu dihancurkan sehancur-hanurnya sesudah mati), sesungguhnya kamu akan dihidupkan semula dalam bentuk kejadian yang baru? '
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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Renungkan
Refleksi adalah perspektif peribadi (disemak untuk kualiti) dan tidak harus diambil sebagai kata putus atau dalil
A Siddiqui
Ikuti
18 minggu lalu
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Rujukan
Ayat 17:98, 17:49, 2:259, 34:7
How will you be transformed this Ramadan? How will you be different at the end vs how you began?
Even if you are in doubt about your ability to change yourself, don't doubt Allah's ability to change you, like the disbelievers who doubted Allah's ability to bring them back to life. Surely He is capable of transforming us while we are still alive too! Let's use these remaining nights of Ramadan to plead to Him to make us better and move forward do...
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