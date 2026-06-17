Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Muhammad
4
47:4
فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها ذالك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولاكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم ٤
فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا۟ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَا۟ بَعْضَكُم بِبَعْضٍۢ ۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ٤
ﱱ
ﱲ
ﱳ
ﱴ
ﱵ
ﱶ
ﱷ
ﱸ
ﱹ
ﱺ
ﱻ
ﱼ
ﱽ
ﱾ
ﱿ
ﲀ
ﲁ
ﲂ
ﲃ
ﲄﲅ
ﲆﲇ
ﲈ
ﲉ
ﲊ
ﲋ
ﲌ
ﲍ
ﲎ
ﲏ
ﲐﲑ
ﲒ
ﲓ
ﲔ
ﲕ
ﲖ
ﲗ
ﲘ
ﲙ
ﲚ
Dengan yang demikian, apabila kamu berjuang menentang orang-orang kafir (dalam peperangan jihad) maka pancunglah lehernya, sehingga apabila kamu dapat membunuh mereka dengan banyaknya (serta mengalahkannya) maka tawanlah (mana-mana yang hidup) dan ikatlah mereka dengan kukuhnya. Setelah selesai pertempuran itu maka (terserahlah kepada kamu) sama ada hendak memberi kebebasan (kepada orang-orang tawanan itu dengan tiada sebarang penebusnya) atau membebaskan mereka dengan mengambil penebusnya. (Bertindaklah demikian terhadap golongan kafir yang menceroboh) sehinggalah berakhir peperangan jihad itu (dan lenyaplah sebab-sebab yang memimbulkannya). Demikianlah (diperintahkan kamu melakukannya). Dan sekiranya Allah menghendaki, tentulah Ia membinasakan mereka (dengan tidak payah kamu memeranginya); tetapi Ia (perintahkan kamu berbuat demikian) kerana hendak menguji kesabaran kamu menentang golongan yang kufur ingkar (yang mencerobohi kamu). Dan orang-orang yang telah berjuang serta gugur syahid pada jalan Allah (mempertahankan ugamanya), maka Allah tidak sekali kali akan mensia-siakan amal-amal mereka.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{له كاتى جهنگدا له گهردنى كافران بدهن} [
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ
] وه ئهگهر گهیشتن به كافران له مهیدانی جهنگدا ئهوه بدهن له گهردنیان [
حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ
] تا كوشتارێكی زۆریان لێ ئهكهن وه لاوازیان ئهكهن ئهو كاته ئهوانهی كه به دیل گرتان بیانبهستنهوه بۆ ئهوهی ڕانهكهن [
فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً
] دوای كۆتایی هاتنی جهنگ و كوشتار ئهتوانن بهبێ بهرامبهر دیلهكان ئازاد بكهن یاخود بهبهرامبهر ئازادیان بكهن [
حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا
] تا جهنگ كۆتایی دێت لهگهڵ كافراندا، یاخود تا چهكهكانیان فڕێ ئهدهن و تێكئهشكێن، یاخود تا شهریك دانان بۆ خوا نامێنێت [
ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ
] ئهگهر خوای گهوره ویستی لێ بێت خۆی بهسهر كافراندا سهر ئهكهوێ وه توانای سهركهوتنی ههیه بهسهریانداو ئهتوانێ لهناویان ببات و لهلایهن خۆیهوه سزایان بۆ بنێرێت بهبێ ئهوهی كه باوهڕداران شهڕ بكهن [
وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ
] بهڵام خوای گهوره كه ئهم جهنگ و كوشتاره لهسهر ئێوه پێویست ئهكات بۆ ئهوهی كه ههندێكتان به ههندێكتان تاقیبكاتهوه تا دهربكهوێ كێ ئارامگره وه كێ ڕاستگۆیه {تایبهتمهندێكانى شههید لاى خواى گهوره} [
وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (٤)
] وه ئهوانهیشی كه له پێناوی خوای گهورهدا كوژراون خوای گهوره كردهوهكانیان نافهوتێنێ و بهڵكو گهشهی پێدهكات و زیادی دهكات و ئهجرو پاداشتی تهواویان ئهداتهوه، پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- دهفهرمێت: (شههید لای خوای گهوره شهش تایبهتمهندێتی بۆ ههیه: لهگهڵ یهكهم دڵۆپه خوێن كه لێی دهڕژێت خوای گهوره له ههموو تاوانهكانی خۆش دهبێت، تهنها قهرزاری نهبێت، وه شوێنی خۆی له بهههشت دهبینێت، وه تاجی رێزی لهسهر دهكرێت كهنهخش كراوه به دوڕڕو مرواری، ههر مرواریهكی له ههموو دونیاو ئهوهی تێیدایه چاكتره، وه حهفتاو دوو حۆری پێ دهدرێت، وه له سزای گۆڕ پارێزراو دهبێت، وه شهفاعهت بۆ حهفتا كهس له خزمهكانی دهكات).