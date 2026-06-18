Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Muhammad
19
47:19
فاعلم انه لا الاه الا الله واستغفر لذنبك وللمومنين والمومنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ١٩
فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَىٰكُمْ ١٩
ﳙ
ﳚ
ﳛ
ﳜ
ﳝ
ﳞ
ﳟ
ﳠ
ﳡ
ﳢﳣ
ﳤ
ﳥ
ﳦ
ﳧ
ﳨ
Oleh itu, maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu (wahai Muhammad) bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mintalah ampun kepadaNya bagi salah silap yang engkau lakukan, dan bagi dosa-dosa orang-orang yang beriman - lelaki dan perempuan; dan (ingatlah), Allah mengetahui akan keadaan gerak-geri kamu (di dunia) dan keadaan penetapan kamu (di akhirat).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- زانیاریت ههبێ و بزانه بهوهی كه هیچ پهرستراوێك به حهق نیه شایهنی پهرستن بێ جگه له زاتی پیرۆزی (اللَّه) نهبێ وه بهردهوام به لهسهر ئهمه [
وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
] (عبدالله¬ی كوڕی سهرجس) دهفهرمێت: هاتمه خزمهت پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- خواردنی دهخوارد منیش لهگهڵیدا خواردم، وتم: ئهی پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- خوای گهوره لێت خۆش بێت، فهرمووی: (له تۆیش خۆش بێت)، وتم: ئهی پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- داوای لێخۆش بوونت بۆ بكهم؟ فهرمووی: (بهڵێ، بۆ خۆیشتان داوا بكهن) وه ئهم ئایهتهی خوێندهوه: وه داوای لێخۆشبوون بكه بۆ تاوانهكانی خۆت و بۆ باوهڕدارانی پیاو و ئافرهت، كه ئهمیش وروژاندن و هاندانه بۆ ئهوهی كه باوهڕداران داوای لێخۆشبوون له خوای گهوره بكهن، وه پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- دهفهرمێت: (ئهی خهڵكینه داوای لێخۆشبوون له خوای گهوره بكهن، من له رۆژێكدا زیاتر له حهفتا جار داوای لێخۆشبوون له خوای گهوره دهكهم و بۆ لای دهگهڕێمهوه) [
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ (١٩)
] وه خوای گهوره زانیاری ههیه بهو كردهوانهی كه ئێوه له دونیادا ئهیكهن یان له قیامهت، یاخود به ڕۆژ ئهیكهن یاخود به شهو، یاخود له شوێنی خۆتان دهیكهن یان له سهفهردا.