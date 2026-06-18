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Muhammad
17
47:17
والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ١٧
وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ زَادَهُمْ هُدًۭى وَءَاتَىٰهُمْ تَقْوَىٰهُمْ ١٧
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Dan (sebaliknya) orang-orang yang menerima petunjuk (ke jalan yang benar), Allah menambahi mereka dengan hidayah petunjuk, serta memberi kepada mereka (dorongan) untuk mereka bertaqwa.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (١٧)
] وه ئهوانهیشی كه رێگای هیدایهتیان گرتۆتهبهرو هاتوونهته سهر ڕێگای ڕاستی خوای گهوره ئهوا خوای گهوره زیاتر هیدایهتیان ئهدات و دامهزراویان دهكات لهسهری و تهقوایان پێ ئهبهخشێ.