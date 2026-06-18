Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Muhammad
15
47:15
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير اسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم ١٥
مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَآ أَنْهَـٰرٌۭ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍۢ وَأَنْهَـٰرٌۭ مِّن لَّبَنٍۢ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُۥ وَأَنْهَـٰرٌۭ مِّنْ خَمْرٍۢ لَّذَّةٍۢ لِّلشَّـٰرِبِينَ وَأَنْهَـٰرٌۭ مِّنْ عَسَلٍۢ مُّصَفًّۭى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَمَغْفِرَةٌۭ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَـٰلِدٌۭ فِى ٱلنَّارِ وَسُقُوا۟ مَآءً حَمِيمًۭا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ١٥
ﱶ
ﱷ
ﱸ
ﱹ
ﱺﱻ
ﱼ
ﱽ
ﱾ
ﱿ
ﲀ
ﲁ
ﲂ
ﲃ
ﲄ
ﲅ
ﲆ
ﲇ
ﲈ
ﲉ
ﲊ
ﲋ
ﲌ
ﲍ
ﲎ
ﲏ
ﲐﲑ
ﲒ
ﲓ
ﲔ
ﲕ
ﲖ
ﲗ
ﲘ
ﲙﲚ
ﲛ
ﲜ
ﲝ
ﲞ
ﲟ
ﲠ
ﲡ
ﲢ
ﲣ
ﲤ
ﲥ
Sifat Syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa (ialah seperti berikut): ada padanya beberapa sungai dari air yang tidak berubah (rasa dan baunya), dan beberapa sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai dari arak yang lazat bagi orang-orang yang meminumnya, dan juga beberapa sungai dari madu yang suci bersih. Dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan, serta keredaan dari Tuhan mereka. (Adakah orang-orang yang tinggal kekal di dalam Syurga yang sedemikian itu keadaannya) sama seperti orang-orang yang tinggal kekal di dalam neraka dan diberi minum dari air yang menggelegak sehingga menjadikan isi perut mereka hancur? (Sudah tentu tidak sama)!
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{خواردنهوهكانى بهههشت} [
مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ
] نمونهو سیفهتی ئهو بهههشتهی كه خوای گهوره بهڵێنی به كهسانی موتتهقی و لهخواترس داوه جۆرهها ڕووباری تیادایه له ئاو كه تێكنهچووهو نهگۆڕاوهو بۆگهن نهبووه [
وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ
] وه چهندهها ڕووباری تری تیادایه له شیر كه ئهمیش تامی نهگۆڕاوه وه شیرێكه لهوپهڕی پاكی و سافی و شیرینی و چهوری و سپێتییه [
وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ
] وه چهندهها ڕووباری تر له مهی كه ئهوانهی ئهیخۆنهوه تام و چێژو لهزهتی لێ ئهكهن وهكو مهی دونیا نیه كه تام و بۆنی ناخۆش بێت و مرۆڤـ توشی سهرئێشهو سك ئێشه بكات [
وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى
] وه چهندهها ڕووباری تر له ههنگوینی پاڵفتهكراو كه لهوپهڕی جوانی و پاكی و تام و بۆن خۆشیدایه [
وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
] وه ههموو بهروبووم و بهرههمێكیان بۆ ههیه لهبهههشتدا [
وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ
] وه لێخۆشبوونی خوای گهورهیان بۆ ههیه [
كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا
] ئایا كهسانێك لهم نازو نیعمهتانهی بهههشتدا بن وهكو كهسانێك وان بۆ ههمیشهیی و بهنهمری له ئاگری دۆزهخدان؟ وه كاتێك كه ئاویان پێ ئهدرێ ئاوێكی گهرمی كوڵاوی ناو ئاگری دۆزهخیان پێ ئهدرێ؟ [
فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (١٥)
] كه ههموو گهدهیان ئهپچڕێنێ و ئهیتاوێنێتهوه لهبهر زۆر گهرمی، نهخێر یهكسان نین، كهواته كار بۆ بهههشت بكهن و خۆتان له دۆزهخ بپارێزن.