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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 5
Maryam
5
19:5
واني خفت الموالي من ورايي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا ٥
وَإِنِّى خِفْتُ ٱلْمَوَٰلِىَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِى عَاقِرًۭا فَهَبْ لِى مِن لَّدُنكَ وَلِيًّۭا ٥
وَإِنِّي
ﱞ
خِفۡتُ
ﱟ
ٱلۡمَوَٰلِيَ
ﱠ
مِن
ﱡ
وَرَآءِي
ﱢ
وَكَانَتِ
ﱣ
ٱمۡرَأَتِي
ﱤ
عَاقِرٗا
ﱥ
فَهَبۡ
ﱦ
لِي
ﱧ
مِن
ﱨ
لَّدُنكَ
ﱩ
وَلِيّٗا
ﱪ
٥
ﱫ
Dan sesungguhnya aku merasa bimbang akan kecuaian kaum kerabatku menyempurnakan tugas-tugas ugama sepeninggalanku; dan isteriku pula adalah seorang yang mandul; oleh itu, kurniakanlah daku dari sisiMu seorang anak lelaki.
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