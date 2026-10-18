Al-Sa'di Tafsir: Maryam Ayah 43

О отец! Не относись ко мне с презрением и не говори, что я - всего лишь твой сын и не могу знать больше тебя. Аллах даровал мне знание, которого Он не открыл тебе. Если ты последуешь за мной, то я поведу тебя прямым путем. Этот путь заключается в поклонении и полном повиновении одному Аллаху, у которого нет сотоварища. Слова пророка Ибрахима были преисполнены доброты и снисходительности, которых он не скрывал. Он не говорил своему отцу о том, что является образованным человеком, тогда как тот является всего лишь темным невеждой. Он не говорил ему о том, что он ничего не ведает об истине. Он использовал самые мягкие и теплые выражения для того, чтобы объяснить своему отцу, что у них обоих есть определенные знания, но знания, которые были открыты ему, не были известны его отцу. Так он убеждал его признать его доводы правильными и покориться истине.