Al-Sa'di Tafsir: Maryam Ayah 38

В тот день они признаются в том, что исповедовали заблуждение и приобщали к Аллаху сотоварищей. Они скажут: «Господь наш! Мы увидели и услышали. Пошли нас обратно, и мы будем поступать праведно. Воистину, мы обрели убежденность» (32:12). В День воскресения они отчетливо осознают то положение, в котором они находились. Но в этой жизни они пребывают в явном заблуждении. И этому заблуждению нет оправдания, потому что они либо сознательно отворачиваются от истины и упрямо отказываются уверовать, либо имеют возможность познать истину, но отдают предпочтение заблуждению и злодеяниям и не стремятся разобраться в том, что является истиной, а что - ложью. Примечательно, что Аллах вначале поведал о том, что различные группировки разошлись во мнениях о пророке Исе, а затем проклял тех, кто отказался уверовать. Он не проклял все группировки, потому что среди них есть та, которая исповедует истину и называет Ису рабом Аллаха и Его посланником. Приверженцы этой группировки уверовали в него надлежащим образом и стали его верными последователями. Это - истинные верующие, на которых не распространяется проклятие Аллаха. Воистину, оно падет только на тех, кто отказался уверовать.