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Maryam
29
19:29
فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ٢٩
فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا۟ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيًّۭا ٢٩
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Maka Maryam segera menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata (dengan hairannya): "Bagaimana kami boleh berkata-kata dengan seorang yang masih kanak-kanak dalam buaian?"
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Tafseer Jalalayn
﴿فَأَشَارَتۡ﴾ لَهُمْ ﴿إِلَیۡهِۖ﴾ أَنْ كَلِّمُوهُ ﴿قَالُوا۟ كَیۡفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ﴾ أي وجد ﴿فِی ٱلۡمَهۡدِ صَبِیࣰّا ٢٩﴾