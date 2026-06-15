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Maryam
19
19:19
قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا ١٩
قَالَ إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَـٰمًۭا زَكِيًّۭا ١٩
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Ia berkata: "Sesungguhnya aku pesuruh Tuhanmu, untuk menyebabkanmu dikurniakan seorang anak yang suci".
Tafsir
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Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فلما رأى جبريل منها الروع والخيفة،
قال:
{ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ْ}
أي: إنما وظيفتي وشغلي، تنفيذ رسالة ربي فيك
{ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ْ}
وهذه بشارة عظيمة بالولد وزكائه، فإن الزكاء يستلزم تطهيره من الخصال الذميمة، واتصافه بالخصال الحميدة