Al-Sa'di Tafsir: Maryam Ayah 1

О Мухаммад! Скажи неверным и всем остальным людям, что ты являешься всего лишь человеком. Ты - не бог и не разделяешь с Аллахом власти над Вселенной. Ты не ведаешь сокровенного и не распоряжаешься сокровищницами Аллаха. Ты - всего лишь один из рабов своего Господа, которому ниспослано откровение. Аллах почтил тебя своим откровением и тем самым возвысил над остальными людьми. А самым важным знанием, которое люди могут узнать из этого откровения, является единобожие. Есть только один Бог, у Которого нет сотоварищей, а все остальные существа не заслуживают поклонения и обожествления даже весом на одну пылинку. Посему призывай людей трудиться для того, чтобы приблизиться к Богу, заслужить Его вознаграждение и уберечься от Его возмездия. Причем деяния людей должны быть праведными, а для этого люди должны выполнять обязательные и желательные предписания религии в строгом соответствии с шариатом Аллаха. И совершать их они должны не для показухи, а искренне ради Всевышнего Аллаха. Только тогда, когда человек будет совершать благодеяния искренне ради Аллаха и в строгом соответствии с шариатом, ему удастся добиться заветной цели. Что же касается всех остальных людей, то они понесут великий урон как при жизни на земле, так и после смерти. Они не смогут приблизиться к Всевышнему Покровителю и не сумеют снискать Его благоволение.