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Luqman
13
31:13
واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ١٣
وَإِذْ قَالَ لُقْمَـٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَـٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌۭ ١٣
وَإِذۡ
قَالَ
لُقۡمَٰنُ
لِٱبۡنِهِۦ
وَهُوَ
يَعِظُهُۥ
يَٰبُنَيَّ
لَا
تُشۡرِكۡ
بِٱللَّهِۖ
إِنَّ
ٱلشِّرۡكَ
لَظُلۡمٌ
عَظِيمٞ
١٣
Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, semasa ia memberi nasihat kepadanya:" Wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain), sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar".
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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Renungkan
Refleksi adalah perspektif peribadi (disemak untuk kualiti) dan tidak harus diambil sebagai kata putus atau dalil
Suleiman Hani
Ikuti
20 minggu lalu
·
Rujukan
Ayat 31:13
Leadership That Starts With Relationship
The Qur’an teaches that guidance is not only correct information, it is also a merciful delivery that reaches the heart. Luqman’s first lesson is tone and closeness, reminding you that leadership at home is built through patience, consistency, and love with boundaries, and that the people closest to you are often the truest mirror of your character.
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#QuranicLeadership
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Munther El-Alami
Ikuti
2 tahun lalu
·
Rujukan
Ayat 31:12-19
Luqman's (عليه السلام) advice to his son is something I wanted to spend time on since being blessed with my firstborn, alhamdulillah.
At the outset, Allah ﷻ established that Luqman (عليه السلام) was given wisdom and that wisdom, along with all other blessings, necessitates gratitude.
Then Luqman begins advising his son:
1) Be a monotheist
At which point Allah ﷻ clarifies that children must be grateful to their parents, reminding us both about...
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