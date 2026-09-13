Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ibrahim Ayah 6
Ibrahim
6
14:6
واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذ انجاكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذالكم بلاء من ربكم عظيم ٦
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَىٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌۭ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌۭ ٦
وَإِذۡ
ﱁ
قَالَ
ﱂ
مُوسَىٰ
ﱃ
لِقَوۡمِهِ
ﱄ
ٱذۡكُرُواْ
ﱅ
نِعۡمَةَ
ﱆ
ٱللَّهِ
ﱇ
عَلَيۡكُمۡ
ﱈ
إِذۡ
ﱉ
أَنجَىٰكُم
ﱊ
مِّنۡ
ﱋ
ءَالِ
ﱌ
فِرۡعَوۡنَ
ﱍ
يَسُومُونَكُمۡ
ﱎ
سُوٓءَ
ﱏ
ٱلۡعَذَابِ
ﱐ
وَيُذَبِّحُونَ
ﱑ
أَبۡنَآءَكُمۡ
ﱒ
وَيَسۡتَحۡيُونَ
ﱓ
نِسَآءَكُمۡۚ
ﱔﱕ
وَفِي
ﱖ
ذَٰلِكُم
ﱗ
بَلَآءٞ
ﱘ
مِّن
ﱙ
رَّبِّكُمۡ
ﱚ
عَظِيمٞ
ﱛ
٦
ﱜ
Dan (ingatlah) ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya: "Kenanglah nikmat Allah kepada kamu, semasa Ia menyelamatkan kamu dari Firaun dan orang-orangnya yang sentiasa menyeksa kamu dengan berbagai seksa yang buruk dan mereka pula menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu; dan kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu".
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.