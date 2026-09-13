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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ibrahim Ayah 3
Ibrahim
3
14:3
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الاخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا اولايك في ضلال بعيد ٣
ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْـَٔاخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ فِى ضَلَـٰلٍۭ بَعِيدٍۢ ٣
ٱلَّذِينَ
ﱴ
يَسۡتَحِبُّونَ
ﱵ
ٱلۡحَيَوٰةَ
ﱶ
ٱلدُّنۡيَا
ﱷ
عَلَى
ﱸ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﱹ
وَيَصُدُّونَ
ﱺ
عَن
ﱻ
سَبِيلِ
ﱼ
ٱللَّهِ
ﱽ
وَيَبۡغُونَهَا
ﱾ
عِوَجًاۚ
ﱿﲀ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲁ
فِي
ﲂ
ضَلَٰلِۭ
ﲃ
بَعِيدٖ
ﲄ
٣
ﲅ
Orang-orang yang mengutamakan dunia lebih daripada akhirat, dan menghalangi manusia dari jalan ugama Allah, serta menghendaki jalan itu menjadi bengkok terpesong, mereka itulah orang-orang yang terjerumus ke dalam kesesatan yang jauh terpesongnya.
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