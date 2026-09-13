Al-Sa'di Tafsir: Ibrahim Ayah 2

Всевышний сообщил о том, что Священное Писание было ниспослано Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, на благо всего человечества, дабы он вывел людей из мрака невежества, неверия, порочных нравов и грехов к свету знания, веры и праведной морали. Однако люди не смогут добиться того, что угодно Аллаху, без Его соизволения и поддержки. Поведав об этом, Всевышний призвал Своих рабов молить Его о помощи и поддержке. Он также разъяснил, что Священное Писание освещает людям путь, ведущий к обители Божьей милости. Пройти этим путем можно благодаря правильным познаниям и праведным деяниям. Говоря об этом, Всевышний Аллах назвал Себя Великим и Достохвальным. А это значит, что всякий, кто следует прямым путем, обретает могущество благодаря Его поддержке, становится сильным благодаря Его помощи, даже если лишается всех остальных помощников. А еще он заслуживает похвалы и благого конца. Из всего сказанного также следует, что прямой путь является одним из величайших доказательств того, что Аллах обладает совершенными качествами и величественными эпитетами. Создатель, Который установил для Своих рабов прямой путь, обладает неограниченной властью. Его слова, поступки и предписания заслуживают самой прекрасной похвалы. Он заслуживает обожествления и поклонения, и обряды поклонения подобны стоянкам на прямом пути, ведущем к Нему. Он один творит, ниспосылает пропитание и управляет делами на небесах и земле. А это значит, что только Он властен издавать законы, которыми должны руководствоваться люди в мирской жизни. Он правит Своими рабами, и Ему не подобает предавать их забвению. После перечисления этих доводов Всевышний Аллах сурово пригрозил тем, кто отказывается покориться истине. Его наказание настолько ужасно, что его невозможно описать или оценить. Потом Всевышний Аллах назвал некоторые качества ослушников и сказал: