Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Hud
44
11:44
وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ٤٤
وَقِيلَ يَـٰٓأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ وَيَـٰسَمَآءُ أَقْلِعِى وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِىِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًۭا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٤٤
ﲹ
ﲺ
ﲻ
ﲼ
ﲽ
ﲾ
ﲿ
ﳀ
ﳁ
ﳂ
ﳃ
ﳄ
ﳅﳆ
ﳇ
ﳈ
ﳉ
ﳊ
ﳋ
Dan (setelah binasanya kaum kafir itu) diperintahkan kepada bumi dan langit dengan berkata: "Wahai bumi telanlah airmu, dan wahai langit berhentilah dari curahan hujanmu". Dan (ketika itu) surutlah air, serta terlaksanalah perintah (Allah) itu. Dan bahtera Nabi Nuh itupun berhenti di atas gunung "Judi" serta diingatkan (kepada kaum kafir umumnya bahawa): "Kebinasaanlah akhirnya bagi orang-orang yang zalim".
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ
] پاشان خوای گهوره كه كافران و بێباوهڕانی لهناوبرد فهرمانی كرد به زهویهكه ئهی زهوی ئاوی خۆت قوت بده [
وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي
] وه ئهی ئاسمان بهسه باران مهبارێنه و با ببڕێتهوه [
وَغِيضَ الْمَاءُ
] وه ئاوهكه ورده ورده كهمی كرد تا سهر زهوی وشك بوو [
وَقُضِيَ الْأَمْرُ
] وه فهرمانی خوای گهوره جێبهجێ بوو كه كافرانی ههموو لهناو بردو دواى بڕین {كەشتییەكەی نوح پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
- لە كوردستان لەنگەری گرت} [
وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ
] وه كهشتیهكهش لهنگهری گرت لهسهر شاخی (جودی) له كوردستانی توركیا نزیك موسڵ [
وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٤٤)
] وه وترا: كهسانی زاڵم و كافرو بێباوهڕ ههر دووربن له پاراستن و ڕهحمهتی خوای گهوره.