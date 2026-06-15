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Hud
33
11:33
قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين ٣٣
قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٣٣
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Nabi Nuh menjawab: "Sesungguhnya Allah jualah yang akan mendatangkan azabNya itu kepada kamu jika Ia kehendaki, dan kamu tidak sekali-kali akan dapat melemahkan kuasa Allah!
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ
] نوح -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: ئهی قهومهكهم سزا بهدهست من نیهو ههر كاتێك خوای گهوره ویستی لێ بێت دهینێرێت [
وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (٣٣)
] بهڵام ههر كاتێك خوای گهوره سزا بنێرێ ئێوه ڕزگارتان نابێ له سزای خوای گهورهو شوێنێك نیه بۆی ڕا بكهن.