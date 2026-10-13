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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Hud Ayah 3
Hud
3
11:3
وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويوت كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير ٣
وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَـٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٍۢ مُّسَمًّۭى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلٍۢ فَضْلَهُۥ ۖ وَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍۢ كَبِيرٍ ٣
وَأَنِ
ﲛ
ٱسۡتَغۡفِرُواْ
ﲜ
رَبَّكُمۡ
ﲝ
ثُمَّ
ﲞ
تُوبُوٓاْ
ﲟ
إِلَيۡهِ
ﲠ
يُمَتِّعۡكُم
ﲡ
مَّتَٰعًا
ﲢ
حَسَنًا
ﲣ
إِلَىٰٓ
ﲤ
أَجَلٖ
ﲥ
مُّسَمّٗى
ﲦ
وَيُؤۡتِ
ﲧ
كُلَّ
ﲨ
ذِي
ﲩ
فَضۡلٖ
ﲪ
فَضۡلَهُۥۖ
ﲫﲬ
وَإِن
ﲭ
تَوَلَّوۡاْ
ﲮ
فَإِنِّيٓ
ﲯ
أَخَافُ
ﲰ
عَلَيۡكُمۡ
ﲱ
عَذَابَ
ﲲ
يَوۡمٖ
ﲳ
كَبِيرٍ
ﲴ
٣
ﲵ
Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu (dari perbuatan syirik), kemudian hendaklah kamu rujuk kembali taat kepadaNya; supaya Ia memberi kamu nikmat kesenangan hidup yang baik (di dunia) hingga ke suatu masa yang tertentu, dan (di akhirat pula) Ia akan memberi kepada tiap-tiap seorang yang mempunyai kelebihan (dalam sebarang amal yang soleh) akan pahala kelebihannya itu; dan jika kamu berpaling (membelakangkan tiga perkara itu), maka sesungguhnya aku bimbang kamu akan beroleh azab hari kiamat yang besar (huru-haranya).
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