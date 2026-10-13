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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Hud Ayah 18
Hud
18
11:18
ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولايك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هاولاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين ١٨
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَـٰدُ هَـٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّـٰلِمِينَ ١٨
وَمَنۡ
ﲴ
أَظۡلَمُ
ﲵ
مِمَّنِ
ﲶ
ٱفۡتَرَىٰ
ﲷ
عَلَى
ﲸ
ٱللَّهِ
ﲹ
كَذِبًاۚ
ﲺﲻ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲼ
يُعۡرَضُونَ
ﲽ
عَلَىٰ
ﲾ
رَبِّهِمۡ
ﲿ
وَيَقُولُ
ﳀ
ٱلۡأَشۡهَٰدُ
ﳁ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﳂ
ٱلَّذِينَ
ﳃ
كَذَبُواْ
ﳄ
عَلَىٰ
ﳅ
رَبِّهِمۡۚ
ﳆﳇ
أَلَا
ﳈ
لَعۡنَةُ
ﳉ
ٱللَّهِ
ﳊ
عَلَى
ﳋ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﳌ
١٨
ﳍ
Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang mereka-reka perkara-perkara dusta terhadap Allah! Orang-orang yang demikian sifatnya akan dibawa mengadap Tuhan mereka, dan pada hari itu akan berkatalah saksi-saksi (dari malaikat-malaikat, Nabi-nabi, dan anggota-anggota tubuh mereka sendiri): "Inilah orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Tuhan mereka". Ketahuilah (sesungguhnya) laknat Allah tertimpa kepada orang-orang yang zalim!
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