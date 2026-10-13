Al-Sa'di Tafsir: Hud Ayah 15

Если они скажут, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сам сочинил Коран, то пусть они сочинят хотя бы десять глав, подобных кораническим сурам, и пусть призовут на помощь, кого пожелают. О неверующие! Если он действительно измыслил это Писание, то вы не уступаете ему в красноречии и ораторском искусстве. Разве вы не являетесь заклятыми врагами? Разве вы не стремитесь любым путем опровергнуть его проповеди? Если вы действительно говорите правду, то сочините десять глав, которые не будут уступать сурам. Но если это вам не удастся, то знайте, что Священный Коран ниспослан Аллахом для того, чтобы привести неопровержимые аргументы в пользу истины и опровергнуть любые обвинения. И знайте, что только Аллах заслуживает поклонения и обожествления. Почему же вы отказываетесь покориться перед Господом Богом? Из этого и предыдущих аятов следует, что проповедник не должен сворачивать с прямого пути из-за того, что люди чинят ему препятствия и пытаются изобличить его недостатки, особенно, если их обвинения являются безосновательными и не выявляют недостатков в том, что он проповедует. Он не должен печалиться от этого. Напротив, это должно придавать ему уверенность, и он должен продолжать начатое дело. Он не обязан удовлетворять требования грешников, которые стремятся изобличить его беспомощность, и не должен руководствоваться доводами, которым они отдают предпочтение. Ему достаточно показать им убедительное и непротиворечивое доказательство, свидетельствующее в пользу всех вопросов в целом. Из этих аятов также следует, что Священный Коран является неповторимым чудом, ибо ни один человек не способен сочинить писание, подобное этому писанию, или десять глав, подобных кораническим сурам, или хотя бы одну главу, подобную коранической суре. Аллах бросил вызов врагам, которые красноречивы и прекрасно владеют языками, однако они не приняли этот вызов, ибо все они прекрасно осознают, что неспособны сочинить нечто подобное. Из этих аятов также следует, что при обсуждении коранических наук и единобожия требуются твердые знания, и не достаточно ограничиваться предположениями, которые кажутся правильными. Именно поэтому Всевышний приказал узнать, что Священный Коран ниспослан с ведома Аллаха и что нет божества, кроме Аллаха.