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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Hud Ayah 13
Hud
13
11:13
ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ١٣
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِعَشْرِ سُوَرٍۢ مِّثْلِهِۦ مُفْتَرَيَـٰتٍۢ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ١٣
أَمۡ
ﱁ
يَقُولُونَ
ﱂ
ٱفۡتَرَىٰهُۖ
ﱃﱄ
قُلۡ
ﱅ
فَأۡتُواْ
ﱆ
بِعَشۡرِ
ﱇ
سُوَرٖ
ﱈ
مِّثۡلِهِۦ
ﱉ
مُفۡتَرَيَٰتٖ
ﱊ
وَٱدۡعُواْ
ﱋ
مَنِ
ﱌ
ٱسۡتَطَعۡتُم
ﱍ
مِّن
ﱎ
دُونِ
ﱏ
ٱللَّهِ
ﱐ
إِن
ﱑ
كُنتُمۡ
ﱒ
صَٰدِقِينَ
ﱓ
١٣
ﱔ
Bukan itu sahaja kata-kata mereka bahkan mereka menuduh dengan mengatakan: "Ia (Muhammad) yang mereka-reka Al-Quran itu! " katakanlah (wahai Muhammad): "(Jika demikian tuduhan kamu), maka cubalah buat serta datangkan sepuluh surah rekaan yang sebanding dengan Al-Quran itu, dan panggilah siapa sahaja yang kamu sanggup memanggilnya, yang lain dari Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar".
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