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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Hud Ayah 1
Hud
1
11:1
الر كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ١
الٓر ۚ كِتَـٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَـٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ١
الٓرۚ
ﲄﲅ
كِتَٰبٌ
ﲆ
أُحۡكِمَتۡ
ﲇ
ءَايَٰتُهُۥ
ﲈ
ثُمَّ
ﲉ
فُصِّلَتۡ
ﲊ
مِن
ﲋ
لَّدُنۡ
ﲌ
حَكِيمٍ
ﲍ
خَبِيرٍ
ﲎ
١
ﲏ
Alif, Laam, Raa'. Al-Quran sebuah Kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh, kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu. (Susunan dan penjelasan itu) adalah dari sisi Allah Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mendalam pengetahuanNya.
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.