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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghaafir (Al-Mu'min) Ayah 85
Ghaafir (Al-Mu'min)
85
40:85
فلم يك ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنت الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ٨٥
فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَـٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِۦ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَـٰفِرُونَ ٨٥
فَلَمۡ
ﲺ
يَكُ
ﲻ
يَنفَعُهُمۡ
ﲼ
إِيمَٰنُهُمۡ
ﲽ
لَمَّا
ﲾ
رَأَوۡاْ
ﲿ
بَأۡسَنَاۖ
ﳀﳁ
سُنَّتَ
ﳂ
ٱللَّهِ
ﳃ
ٱلَّتِي
ﳄ
قَدۡ
ﳅ
خَلَتۡ
ﳆ
فِي
ﳇ
عِبَادِهِۦۖ
ﳈﳉ
وَخَسِرَ
ﳊ
هُنَالِكَ
ﳋ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﳌ
٨٥
ﳍ
Maka iman yang mereka katakan semasa melihat azab Kami, tidak berguna lagi kepada mereka; yang demikian adalah menurut "Sunnatullah" (undang-undang peraturan Allah) yang telah berlaku kepada hamba-hambaNya. Dan pada saat itu rugilah orang-orang yang kufur ingkar.
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