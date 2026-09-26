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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghaafir (Al-Mu'min) Ayah 82
Ghaafir (Al-Mu'min)
82
40:82
افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوة واثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون ٨٢
أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةًۭ وَءَاثَارًۭا فِى ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ٨٢
أَفَلَمۡ
ﲂ
يَسِيرُواْ
ﲃ
فِي
ﲄ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲅ
فَيَنظُرُواْ
ﲆ
كَيۡفَ
ﲇ
كَانَ
ﲈ
عَٰقِبَةُ
ﲉ
ٱلَّذِينَ
ﲊ
مِن
ﲋ
قَبۡلِهِمۡۚ
ﲌﲍ
كَانُوٓاْ
ﲎ
أَكۡثَرَ
ﲏ
مِنۡهُمۡ
ﲐ
وَأَشَدَّ
ﲑ
قُوَّةٗ
ﲒ
وَءَاثَارٗا
ﲓ
فِي
ﲔ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲕ
فَمَآ
ﲖ
أَغۡنَىٰ
ﲗ
عَنۡهُم
ﲘ
مَّا
ﲙ
كَانُواْ
ﲚ
يَكۡسِبُونَ
ﲛ
٨٢
ﲜ
Selain dari itu, tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi, dengan itu tidakkah mereka memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu dari mereka (yang telah dibinasakan dengan sebab dosa-dosanya)? Orang-orang itu lebih ramai dari mereka, dan lebih dari mereka tentang kekuatan tenaga dan tentang kesan-kesan usaha pembangunan di muka bumi. Dalam pada itu, apa yang telah diusahakan oleh orang-orang itu, tidak dapat menolongnya sedikitpun.
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