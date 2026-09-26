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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghaafir (Al-Mu'min) Ayah 77
Ghaafir (Al-Mu'min)
77
40:77
فاصبر ان وعد الله حق فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون ٧٧
فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٧
فَٱصۡبِرۡ
ﳆ
إِنَّ
ﳇ
وَعۡدَ
ﳈ
ٱللَّهِ
ﳉﳊ
حَقّٞۚ
ﳋ
فَإِمَّا
ﳌ
نُرِيَنَّكَ
ﳍ
بَعۡضَ
ﳎ
ٱلَّذِي
ﳏ
نَعِدُهُمۡ
ﳐ
أَوۡ
ﳑ
نَتَوَفَّيَنَّكَ
ﳒ
فَإِلَيۡنَا
ﳓ
يُرۡجَعُونَ
ﳔ
٧٧
ﳕ
Maka bersabarlah (wahai Muhammad), sesungguhnya janji Allah (menyeksa musuh-musuhmu itu) adalah benar; oleh itu kiranya Kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari azab yang Kami janjikan kepada mereka, ataupun Kami wafatkanmu sebelum itu, (maka tetaplah mereka akan menerima balasan azab) kerana kepada Kamilah mereka akan dikembalikan.
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