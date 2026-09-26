Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghaafir (Al-Mu'min) Ayah 75
Ghaafir (Al-Mu'min)
75
40:75
ذالكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ٧٥
ذَٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ٧٥
ذَٰلِكُم
ﲰ
بِمَا
ﲱ
كُنتُمۡ
ﲲ
تَفۡرَحُونَ
ﲳ
فِي
ﲴ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲵ
بِغَيۡرِ
ﲶ
ٱلۡحَقِّ
ﲷ
وَبِمَا
ﲸ
كُنتُمۡ
ﲹ
تَمۡرَحُونَ
ﲺ
٧٥
ﲻ
(Lalu dikatakan kepada mereka setelah ditimpakan dengan azab seksa): "Balasan buruk yang demikian ini disebabkan kamu dahulu bersukaria di muka bumi dengan cara yang salah (pada hukum Tuhan), dan disebabkan kamu bersenang lenang dan bermegah-megah dengan berleluasa (dalam maksiat).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.