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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghaafir (Al-Mu'min) Ayah 70
Ghaafir (Al-Mu'min)
70
40:70
الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون ٧٠
ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِٱلْكِتَـٰبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِۦ رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٧٠
ٱلَّذِينَ
ﱻ
كَذَّبُواْ
ﱼ
بِٱلۡكِتَٰبِ
ﱽ
وَبِمَآ
ﱾ
أَرۡسَلۡنَا
ﱿ
بِهِۦ
ﲀ
رُسُلَنَاۖ
ﲁﲂ
فَسَوۡفَ
ﲃ
يَعۡلَمُونَ
ﲄ
٧٠
ﲅ
Iaitu orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan segala yang dibawa oleh Rasul-rasul Kami yang telah Kami utus; maka mereka akan mengetahui kelak.
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