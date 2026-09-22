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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghaafir (Al-Mu'min) Ayah 58
Ghaafir (Al-Mu'min)
58
40:58
وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون ٥٨
وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَلَا ٱلْمُسِىٓءُ ۚ قَلِيلًۭا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ٥٨
وَمَا
ﲯ
يَسۡتَوِي
ﲰ
ٱلۡأَعۡمَىٰ
ﲱ
وَٱلۡبَصِيرُ
ﲲ
وَٱلَّذِينَ
ﲳ
ءَامَنُواْ
ﲴ
وَعَمِلُواْ
ﲵ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﲶ
وَلَا
ﲷ
ٱلۡمُسِيٓءُۚ
ﲸﲹ
قَلِيلٗا
ﲺ
مَّا
ﲻ
تَتَذَكَّرُونَ
ﲼ
٥٨
ﲽ
Dan sememangnya tidaklah sama orang yang buta dan orang yang melihat, dan juga tidaklah sama orang-orang yang beriman serta beramal soleh dengan orang yang melakukan kejahatan. (Meskipun hakikat ini jelas nyata, tetapi) sedikit sangat kamu beringat dan insaf.
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