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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghaafir (Al-Mu'min) Ayah 55
Ghaafir (Al-Mu'min)
55
40:55
فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار ٥٥
فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِىِّ وَٱلْإِبْكَـٰرِ ٥٥
فَٱصۡبِرۡ
ﱻ
إِنَّ
ﱼ
وَعۡدَ
ﱽ
ٱللَّهِ
ﱾ
حَقّٞ
ﱿ
وَٱسۡتَغۡفِرۡ
ﲀ
لِذَنۢبِكَ
ﲁ
وَسَبِّحۡ
ﲂ
بِحَمۡدِ
ﲃ
رَبِّكَ
ﲄ
بِٱلۡعَشِيِّ
ﲅ
وَٱلۡإِبۡكَٰرِ
ﲆ
٥٥
ﲇ
(Setelah engkau mengetahui perihal Nabi Musa dan umatnya) maka bersabarlah (wahai Muhammad, dalam perjuangan menegakkan Islam); sesungguhnya janji Allah (untuk menjayakanmu) adalah benar. Dan pohonlah ampun bagi salah silapmu, serta bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
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