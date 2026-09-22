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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghaafir (Al-Mu'min) Ayah 52
Ghaafir (Al-Mu'min)
52
40:52
يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ٥٢
يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّـٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ ٥٢
يَوۡمَ
ﱡ
لَا
ﱢ
يَنفَعُ
ﱣ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﱤ
مَعۡذِرَتُهُمۡۖ
ﱥﱦ
وَلَهُمُ
ﱧ
ٱللَّعۡنَةُ
ﱨ
وَلَهُمۡ
ﱩ
سُوٓءُ
ﱪ
ٱلدَّارِ
ﱫ
٥٢
ﱬ
(Iaitu) pada hari yang tidak berguna bagi orang-orang yang zalim dalihan-dalihan mereka untuk melepaskan diri, dan mereka akan beroleh laknat, serta mereka beroleh seburuk-buruk tempat tinggal.
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