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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghaafir (Al-Mu'min) Ayah 45
Ghaafir (Al-Mu'min)
45
40:45
فوقاه الله سييات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب ٤٥
فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِ مَا مَكَرُوا۟ ۖ وَحَاقَ بِـَٔالِ فِرْعَوْنَ سُوٓءُ ٱلْعَذَابِ ٤٥
فَوَقَىٰهُ
ﲂ
ٱللَّهُ
ﲃ
سَيِّـَٔاتِ
ﲄ
مَا
ﲅ
مَكَرُواْۖ
ﲆﲇ
وَحَاقَ
ﲈ
بِـَٔالِ
ﲉ
فِرۡعَوۡنَ
ﲊ
سُوٓءُ
ﲋ
ٱلۡعَذَابِ
ﲌ
٤٥
ﲍ
(Dengan keikhlasannya dan penyerahan dirinya kepada Allah) maka ia diselamatkan oleh Allah dari angkara tipu daya mereka; dan Firaun bersama-sama kaumnya ditimpa azab seksa yang seburuk-buruknya,
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