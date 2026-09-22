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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghaafir (Al-Mu'min) Ayah 33
Ghaafir (Al-Mu'min)
33
40:33
يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ٣٣
يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍۢ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍۢ ٣٣
يَوۡمَ
ﳌ
تُوَلُّونَ
ﳍ
مُدۡبِرِينَ
ﳎ
مَا
ﳏ
لَكُم
ﳐ
مِّنَ
ﳑ
ٱللَّهِ
ﳒ
مِنۡ
ﳓ
عَاصِمٖۗ
ﳔﳕ
وَمَن
ﳖ
يُضۡلِلِ
ﳗ
ٱللَّهُ
ﳘ
فَمَا
ﳙ
لَهُۥ
ﳚ
مِنۡ
ﳛ
هَادٖ
ﳜ
٣٣
ﳝ
"(Iaitu) hari kamu berpaling undur melarikan diri; padahal semasa itu tidak ada sesiapapun yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah. Dan (ingatlah) sesiapa yang disesatkan Allah (disebabkan pilihannya yang salah), maka tiada sesiapapun yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya.
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