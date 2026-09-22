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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghaafir (Al-Mu'min) Ayah 30
Ghaafir (Al-Mu'min)
30
40:30
وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب ٣٠
وَقَالَ ٱلَّذِىٓ ءَامَنَ يَـٰقَوْمِ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ٣٠
وَقَالَ
ﲪ
ٱلَّذِيٓ
ﲫ
ءَامَنَ
ﲬ
يَٰقَوۡمِ
ﲭ
إِنِّيٓ
ﲮ
أَخَافُ
ﲯ
عَلَيۡكُم
ﲰ
مِّثۡلَ
ﲱ
يَوۡمِ
ﲲ
ٱلۡأَحۡزَابِ
ﲳ
٣٠
ﲴ
Dan berkatalah pula orang yang beriman itu: "Wahai kaumku! Sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa (kebinasaan) sebagaimana yang telah menimpa kaum-kaum yang bergabung (menentang Rasul-rasulnya)!
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